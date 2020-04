Del Piero: "Il calcio ora è più difficile per i difensori. Cambiata la mentalità negli ultimi anni"

Alessandro Del Piero ha parlato a WinSports parla di quanto sia cambiato il calcio rispetto ai tempi in cui giocava: "È cambiato tanto, il calcio è diventato molto più aperto e severo per i difensori. Questo offre agli attaccanti molte più opportunità di segnare. Inoltre circolano molti più soldi, i trasferimenti sono grandi e anche i budget. Ma la cosa più importante è la mentalità. È iniziato un grande processo di cambiamento, per renderlo più spettacolare e le regole restrittive per gli interventi di gioco sono molte più dure e questo ha portato la media gol a innalzarsi".

Sul dominio della Juventus e gli stadi vuoti: "La Juve ha comunicato un progetto importante con lo stadio di proprietà, lavorando sodo. Le altre società hanno avuto momenti difficili sia a livello di proprietà che come talenti e quindi è molto difficile competere. Per quel che riguarda gli stadi vuoti è chiaro che il momento in Italia non è facile. Ora per fortuna Atalanta, Sassuolo, Udinese e Cagliari si stanno attrezzando nuovi stadi, che potrebbero aiutare in futuro in termini di organizzazione interna, budget e serietà".