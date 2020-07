Dennis Man decide la finale di Coppa di Romania: FCSB-Sepsi 1-0

Il Fotbal Club FCSB, noto in passato come Steaua Bucarest, ha vinto la Coppa di Romania battendo in finale il Sepsi, la squadra sostenuta dal governo ungherese nata solo 9 anni fa. Finisce 1-0, grazie alla rete (rocambolesca,come dimostra il video) realizzata da Dennis Man.