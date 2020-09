Depay al Barça? Il presidente dell'OL: "Bartomeu mi ha detto che non può fare un'offerta per lui"

Memphis Depay al Barcellona? Ancora non ci siamo, almeno secondo Jean-Michel Aulas. Il presidente dell'Olympique Lione ha commentato così la notizia del De Telegraaf sull'ormai imminente trasferimento dell'olandese in maglia blaugrana: "Il presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un'offerta #Memphis", la chiusura piuttosto netta del numero uno dei francesi.

Depay, in ogni caso, resta comunque il primo nome per il dopo-Suarez in casa Barcellona.