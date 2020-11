Depay manda segnali al Barça: "Concentrato sul Lione, ma chi non vorrebbe andarci?"

vedi letture

Memphis Depay apre al Barcellona. L'attaccante del Lione ha parlato del corteggiamento del club blaugrana e di Ronald Koeman al termine della sfida di ieri contro la Spagna: "Chi non vorrebbe andare al Barcellona? È un top club. Vedremo cosa mi riserva il futuro. Il Barça è uno dei club più grandi e tutti vorrebbero giocarci, ma io sono concentrato sul Lione e sulla Nazionale olandese. La finestra di mercato non è ancora aperta. Non ci penso in questo momento. Mi sto allenando bene e sto lavorando per essere un giocatore migliore. Ci sono molte speculazioni, ma i miei pensieri al momento non sono su questo".