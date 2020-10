Depay sconsolato per il mancato approdo al Barcellona: "Eravamo a un passo"

Il suo trasferimento al Barcellona è saltato perché il club catalano non ha trovato l'accordo con il Lione. Memphis Depay ne ha parlato dopo la sfida giocata dall'Olanda contro il Messico ai microfoni di Nos: "Non dobbiamo entrare nei dettagli, ma in realtà era quasi fatta. Purtroppo certe regole lo hanno fermato. Quello che è successo è successo, la vita è così. Devo concentrarmi di nuovo sul Lione, essere importante per loro e poi vedremo come andranno le cose. Nessuno può prevedere il futuro. Se faccio bene quello che devo fare, forse accadrà in futuro".