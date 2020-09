Depay: "So dell'interesse del Barcellona". Umtiti contropartita per convincere il Lione

Al termine di Olanda-Italia, l'attaccante oranje Memphis Depay ha confermato le voci circa l'interesse del Barcellona nei suoi confronti: "So che c'è un interesse, ma non sapendo molto altro non ho niente da dire". 26 anni, Depay è valutato dal Lione 30 milioni di euro. Voluto da Ronald Koeman, il Barcellona punta ad abbassare il costo del cartellino inserendo una contropartita, nella fattispecie Samuel Umtiti, giocatore già da molto tempo in uscita ed ex Lione.