Depay vuole il Barcellona ma i catalani non hanno i soldi per acquistarlo. Il PSG invece sì

Memphis Depay vuole giocare nel Barcellona. Questo è quanto, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’attaccante olandese in scadenza di contratto con l’Olympique Lione pare aver già chiarito in vista delle prossime sessioni di mercato. L’ex United vorrebbe, anzi, approdare in Catalogna già durante la sessione di gennaio ma i blaugrana al momento non hanno la liquidità per acquistare il cartellino con sei mesi di anticipo.

Soldi che, invece, non mancano al PSG che con l’infortunio di Neymar vorrebbe portarlo alla corte di Thomas Tuchel per la seconda parte di stagione.

La SEG, agenzia che cura gli interessi di Depay, mantiene contatti costanti con il Barça proprio per cercare di avverare il desiderio del proprio assistiti, ma il PSG non sembra intenzionato a mollare.