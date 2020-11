Derby County, Cocu non è più l'allenatore. Chiesto a Rooney di far parte dello staff

Dopo l'addio di Philippe Cocu che ha rescisso il suo contratto con il Derby County, in una nota, Wayne Rooney ha confermato che gli è stato chiesto di unirsi allo staff del Derby per preparare la partita di sabato prossimo contro il Bristol City.

L'ex capitano del Manchester United infatti ha detto: "Mi dispiace che Philip e il suo staff abbiano lasciato il club e voglio ringraziarlo personalmente per tutto il suo aiuto e l'incoraggiamento che ci hanno dato. La cosa più importante ora è stabilizzare il club e iniziare a scalare la classifica. Mi è stato chiesto di far parte dello staff tecnico per aiutare le squadre a prepararsi per la partita fondamentale di sabato prossimo contro il Bristol City. Gli allenatori e io parleremo con i giocatori lunedì".