Derby di Istanbul a porte chiuse, Boateng: "Non è calcio, ma conta che stiano tutti al sicuro"

In Turchia, con pochi contagiati ufficialmente rilevati, l'emergenza Coronavirus non è percepita così impellente come nel resto d'Europa, e lo dimostra che il fine settimana di campionato sia stato regolarmente disputato. Anche se, è bene specificarlo, a porte chiuse. In tal senso, sul suo profilo Twitter, Kevin-Prince Boateng, attaccante passato a gennaio al Besiktas dalla Fiorentina, ha spiegato le sensazioni dopo aver giocato il derby contro il Galatasaray a porte chiuse: "Il calcio senza di voi (tifosi), ragazzi, non è calcio, ma la cosa più importante è che tutti stiano al sicuro! A porte chiuse è un derby differente, ma abbiamo giocato con orgoglio e forza".

Football without you guys (fans) is not football, but more importantly is that everybody stays safe!! Behind closed doors it was a different derby, but we played with pride and strength 🦅 #GSvBJK @Besiktas #Deligibiseverim pic.twitter.com/7hAVKUMOED

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 15, 2020