Deschamps promuove Thuram jr.: "Ha fatto vedere cose interessanti, non era emozionato"

vedi letture

Didier Deschamps ha commentato la prestazione di Marcus Thuram, che ha esordito con la Nazionale francese nella partita persa ieri contro la Finlandia: "Non si è emozionato e non avevo dubbi perché non fa parte del suo carattere. Gli concedo qualche attenuante, anche se ha fatto delle cose buone soprattutto nel primo tempo. Con un po' più di fortuna avrebbe potuto segnare con quel colpo di testa che ha colpito la traversa. È stato pericoloso e ha creato situazioni interessanti. Nel secondo tempo è stato un po' più complicato per noi e per lui. C'erano meno spazi, forse è sopraggiunta la fatica. Ma ha fatto vedere ottime cose".