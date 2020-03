DFB Pokal, il Saarbrucken fa la storia: una squadra di quarta serie in semifinale di Coppa

Arrivano i primi verdetti nella DFB Pokal, la Coppa di Germania. I quarti di finale iniziano subito col botto: il Saarbrucken, club di quarta serie, elimina ai calci di rigore il Fortuna Dusseldorf. La formazione di Bundesliga, dopo aver fallito un tiro dal dischetto con Hennings all'83', aveva pareggiato al 90' la rete di Janicke, ma si è arresa ai penalty (ne sono stati calciati ben 10 a testa). L'errore decisivo è stato di Jorgensen, l'autore dell'1-1. Mai una squadra di quarta serie si era spinta così lontano nella coppa nazionale tedesca

