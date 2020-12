Di Maria-Tuchel, cala il gelo. E per Leonardo ora è dura trattare il rinnovo del Fideo

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso Angel Di Maria. L'argentino ha avuto una reazione molto infastidita dopo la sostituzione nella sfida di Champions contro il Lipsia. Nell'ultimo turno di campionato è rimasto in panchina e in Francia si interrogano se Tuchel abbia voluto risparmiarlo o punirlo. Secondo Le Parisien, il fantasista di Rosario si è spiegato con l'allenatore, anche se non è stato convinto dalle motivazioni del tedesco. La frattura preoccupa il club parigino, perché il d.s. Leonardo ha avviato i primi colloqui per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2021.