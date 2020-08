Di Meco resta fedele al suo Marsiglia: se il PSG va in finale, non commenterà la partita

La rivalità sportiva resta sempre, anche a fine carriera. Eric Di Meco, ex giocatore dell'Olympique Marsiglia dal 1980 al 1994 (con cui vinse la Champions del 1993) e voce di RMC Sport per la Champions League, avrebbe chiesto ai dirigenti dell'emittente francese di non commentare la finale qualora il Paris Saint-Germain vi acceda. Martedì 18 agosto, Di Meco - che è residente a Marsiglia - commenterà la semifinale dei parigini ma eviterà volontariamente l'eventuale finale perché "si ritiene non nella posizione migliore per commentare una partita potenzialmente storica per il PSG", come riporta L'Equipe. Il suo posto dovrebbe essere preso da Jerome Rothen, che ha giocato con i parigini dal 2004 al 2010.