Di padre in figlio: Rooney jr. firma un contratto a lungo termine con l'Academy dello United

Kai Rooney sulle orme del padre. Il figlio dell'ex attaccante del Manchester United (ora tecnico del Derby County) ha appena firmato un contratto a lungo termine con i Red Devils. Kai ha 11 anni ed è entrato da poco nel settore giovanile, rendendo papà Wayne molto orgoglioso, come testimonia la foto pubblicata sui social network: "Continua a lavorare sodo, figlio mio" è il consiglio da campione e da genitore.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020