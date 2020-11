Diciassette mesi dopo, riecco Asensio: "Con l'Olanda non sarà un'amichevole"

Diciassette mesi dopo, Marco Asensio torna a vestire la maglia della Nazionale spagnola. L'attaccante del Real Madrid ha parlato in conferenza in vista della sfida di stasera contro l'Olanda: "Le sensazioni sono buone, mi sento meglio partita dopo partita. È tutta una questione di lavoro. So che devo essere paziente, è un percorso lungo ma la strada è quella giusta. Pressioni? So dove mi trovo, cosa si aspetta la gente. Ci toglieremo delle soddisfazioni. La sfida contro l'Olanda non può essere una semplice amichevole, dobbiamo affrontarla come se fosse una partita ufficiale. E poi è il mio secondo Paese: metà della mia famiglia è olandese, ho tanti ricordi. Cerco di venire qui ogni anno. Ansu Fati? Gli mando un forte abbraccio, non deve essere un momento facile".