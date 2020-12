Dieci anni dopo la Francia, Raymond Domenech torna in pista: è a un passo dal Nantes

vedi letture

Ha dell'incredibile per il calcio francese la notizia riportata da Le Parisien: a dieci anni di distanza dalla sua ultima panchina in assoluto Raymond Domenech torna in pista. L'ex commissario tecnico della Francia (dal 2004 al 2010) è pronto a sbarcare al Nantes, quindicesimo in Ligue 1 e prossimo all'avvicendamento con Patrick Collot, dopo aver esonerato l'8 dicembre scorso Gourcouff.