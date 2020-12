Diego Costa-Atletico, addio burrascoso: "Era quasi venuto alle mani col vice di Simeone"

L'addio di Diego Costa all'Atlético Madrid non è stato amichevole come sembra. Tutt'altro. Secondo quanto riportato dalla trasmissione radiofonica El Transistor su Onda Cero, l'ispano-brasiliano, noto per il suo carattere fumantino, sarebbe quasi venuto alle mani con l'assistente di Diego Simeone, Nelson Vivas. "Era divenuto un personaggio tossico per lo spogliatoio" assicurano, sottolineando come il giocatore, rendendosi conto di non essere considerato un titolare da Diego Simeone, ha cominciato ad assumere un atteggiamento indolente, arrivando a una convivenza impossibile con lo staff tecnico.