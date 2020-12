Diego Costa free agent. L'attaccante vuole restare in Europa e ci pensa l'Arsenal

Nella giornata odierna, l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'addio di Diego Costa. L'attaccante spagnolo classe '88 ha rescisso il suo contratto coi colchoneros per motivi famigliari, ma si sente di poter dare ancora tanto al mondo del calcio.

Diego Costa ha infatti subito chiarito il concetto ai suoi procuratori: vuole continuare a giocare in Europa, nel calcio che conta. E l'Arsenal, riporta 'As', potrebbe offrire al giocatore una situazione molto favorevole dal momento che ha bisogno di un centravanti per risolvere il suo problema del gol.