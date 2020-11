Diego Milito lascia il ruolo di segretario tecnico del Racing: "Divergenze col presidente"

Diego Milito, ex attaccante dell'Inter e protagonista dello storico triplete, ha deciso di lasciare il ruolo di segretario tecnico del Racing di Avellaneda a causa di alcune divergenze con i membri del consiglio del club, in particolare con il presidente VIctor Blanco. È stato lo stesso Principe ad annunciarlo con un video: "Voglio dirvi che ho deciso di terminare la mia esperienza come segretario tecnico. Il motivo è molto semplice: non condivido le idee del presidente. Sicuramente ad alcuni sembrerà una scelta forte, ma non è così. Non ho nulla di personale contro Victor, che rispetto e so che dà tutto per l'istituzione. Ma non condivido il modello di gestione del club".