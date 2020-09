Dier scappa in bagno, il Tottenham rischia di subire gol. E Mourinho corre a richiamarlo

Un episodio davvero singolare è accaduto a un quarto d'ora dal termine di Tottenham-Chelsea, sfida valida per gli ottavi della Coppa di Lega inglese . Gli Spurs, sotto di un gol, stavano cercando il pareggio ma rischiano di subire il raddoppio dei cugini. Mourinho si accorge che la sua squadra è momentaneamente in dieci. Il motivo? Il difensore Eric Dier è scappato in bagno per un bisogno improrogabile. Il portoghese, sorpreso e furioso, si precipita negli spogliatoi per riportare immediatamente in campo il suo giocatore.