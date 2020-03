Dijon, il presidente Delcourt: "Non aveva senso andare avanti con il campionato"

Il presidente del Dijon Olivier Delcourt, ha commentato così a L'Equipe l'interruzione del campionato francese: "Ero da sempre favorevole ai rinvii. Per me, dopo ciò che ha dichiarato ieri il presidente della Repubblica, il campionato non aveva più motivo per andare avanti. Quando chiudiamo le scuole, quando portiamo avanti importanti precauzioni in tutto il paese, non ha senso proseguire con le gare a porte chiuse, con i viaggi e il resto. Stiamo vivendo un momento di crisi eccezionale, dobbiamo essere pazienti e metterci in fila come tutti gli altri".