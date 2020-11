Dinamo Kiev-Barcellona 0-4, le pagelle: Braithwaite scatenato, errore grave di Popov

Queste le valutazioni di Dinamo Kiev-Barcellona, gara terminata 4-0 per i catalani.

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4

Marcatori: 52’ Dest (B), 57’, 70’ rig. Braithwaite (B), 92’ Griezmann (B)

DINAMO KIEV

Bushchan 6 – Nel secondo tempo evita che il passivo sia ancora più pesate con un paio di buone parate.

Kedziora 6 – Tra i più attivi in fase offensiva nel primo tempo, cala dopo l’intervallo.

Zabarnyi 5 – Fatica a contrastare gli attaccanti blaugrana, soprattutto nella seconda parte del match.

Mykolenko 5 – Prestazione dai due volti, con una ripresa decisamente difficoltosa dopo un primo tempo nel complesso sufficiente.

Kavarayev 5,5 – Quasi sempre in sofferenza nel duello con Dest. Esce quando la sua squadra è ancora in gioco. (Dal 60’ Popov 4,5 – Impatto disastroso sulla partita, visto che procura il rigore che di fatto da il là alla goleada catalana)

Shepelev 5,5 – Fatica a farsi notare, sia in fase d’interdizione che con inserimenti in area avversaria. (Dall’83’ Baluta s.v.)

Buylaskyi 6,5 – Tra i pochi che si salvano nella squadra di Lucescu. Anche quando la Dinamo va sotto pesantemente nel punteggio, continua a lottare provando a riaprire il match.

Garmash 6 – Bene nel primo tempo, soprattutto in fase di contenimento. (Dal 60’ Andrijevskyi 5,5 – Non riesce a dare il cambio di passo sperato con il suo ingresso in campo)

Shaparenko 5 – Fatica a dare qualità alla manovra offensiva. (Dal 71’ Suprjaha s.v.)

Verbic 5 – Viene contenuto nel migliore dei modi dai difensori avversari, riuscendo raramente a creare pericoli dalle parti di ter Stegen.

De Pena 5 – Sfiora il gol poco prima dell’intervallo, ma scipa anche una clamorosa occasione nel secondo tempo quando la Dinamo era ancora in gara. (Dal 71’ Ljednjev s.v.)

BARCELLONA

Ter Stegen 6 – La sua prestazione si esaurisce con la respinta su conclusione di de Pena da posizione defilata poco prima dell’intervallo.

Dest 7 – Spinge con grande costanza sulla destra, sbloccando ad inizio ripresa una gara che sembrava stregata per il Barça.

Mingueza 6,5 – Ottimo esordio per il giovane centrale difensivo, che chiude bene gli attaccanti avversari per poi provare talvolta ad impostare l’azione.

Lenglet 6 – Primo tempo senza troppi patemi per il francese, che prosegue nella sua gara attenta nella prima parte della ripresa. (Dal 65’ Jordi Alba 6 – Buon finale di gara, con qualche sortita offensiva)

Firpo 6 – Se nella prima frazione di gioco accompagna sempre l’azione offensiva, nella ripresa è un po’ più guardingo.

Pjanic 6 – Fa girare bene il pallone, non sbagliando praticamente mai gli appoggi per i compagni di reparto o per le punte. (Dal 65’ Puig 6 – Spreca un gol già fatto, a risultato però ampiamente acquisito)

Alena 6,5 – Ottima prova per il classe ’98, sempre attento a chiudere le linee di passaggio per poi proporsi in avanti.

Trincao 6,5 – Parte in modo abbastanza anonimo, per poi crescere in fatto di pericolosità offensiva con il passare dei minuti. (Dall’83’ de la Fuente s.v.)

Coutinho 6,5 – Nella prima frazione di gioco è tra coloro che prova maggiormente a spezzare l’equilibrio. (Dal 65’ Griezmann 6,5 – Entra e ha il merito di segnare il quarto gol che chiude la sfida)

Pedri 6 – Il più in ombra nell’attacco del Barça. Ha il merito di avviare l’azione del vantaggio. (Dal 73’ Matheus Fernandes s.v.)

Braithwaite 7,5 – Fa fatica nella prima parte della sfida, per poi scatenarsi nel secondo tempo con l’assist per Dest e una doppietta decisiva.