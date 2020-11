Dinamo Kiev, Lucescu: "Avremmo meritato il pari ma in queste circostanze sono soddisfatto"

La Dinamo Kiev è andata molto vicina al rovinare la serata al Barcellona sul terreno del Camp Nou, ma è stata fermata dai guantoni di ter Stegen e dall'esperienza dei giocatori catalani. Al termine della gara il tecnico degli ucraini Mircea Lucescu ha commentato la prestazione dei suoi, come riporta Uefa.com:

"La nostra prestazione stasera è stata buona, ma non abbiamo iniziato bene la partita. Certo, quando Messi corre in area di rigore è molto difficile bloccarlo. Poi abbiamo giocato molto meglio e abbiamo avuto molte occasioni, comprese diverse situazioni uno contro uno. Ma la mancanza di esperienza ha giocato un ruolo significativo e non abbiamo sfruttato al meglio quanto creato.

Penso che avremmo meritato almeno un pareggio ma in queste circostanze, con tante assenze, sono soddisfatto dei miei giocatori. Sono orgoglioso della squadra. Siamo partiti un po' troppo timidamente ma poi abbiamo iniziato ad innescare rapidi contropiedi.

Anche se la prossima partita, tra due settimane, sarà completamente diversa, perché oggi il Barcellona ha imparato a conoscerci, possiamo essere fiduciosi. Abbiamo lavorato duramente in preparazione a questa partita, sapevamo come chiudere gli spazi, come rendere il campo più stretto".