Dinamo Kiev, Lucescu: "Barça fra le migliori al mondo. Messi out? Non è l'unico top player"

Le ultime chance di qualificazione della Dinami Kiev agli ottavi di Champions League o anche per il “trasloco” in Europa League passano dal match di domani contro il Barcellona. "Il Barcellona è una delle migliori squadre del mondo — ha detto il tecnico degli ucraini Mircea Lucescu in conferenza stampa -. Ora questo club non sta vivendo il suo momento migliore per una serie di fattori. Sono sicuro che il Barcellona, come sempre, supererà questo periodo e tornerà al top".

Il tecnico ex di Inter e Brescia poi parla dell’assenza di Leo Messi nella gara di domani: "La presenza di Messi dà sempre un vantaggio in termini tecnici, di creatività e di attacco. Ma tutti i loro giocatori sono di alto livello. Inoltre hanno giovani giocatori di talento che, nonstante l'età [21 o 22] possono vantare già una certa esperienza e abilità".