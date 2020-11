Dinamo Kiev, Lucescu: "Barcellona superiore, noi male nell'ultimo passaggio"

Le dichiarazioni di Lucescu dopo Dinamo Kiev-Barcellona 0-4.

L'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha commentato ai microfoni di Football 1 la sconfitta casalinga contro il Barcellona: "Abbiamo avuto un primo tempo migliore, con diverse occasioni. Con più fortuna potevamo segnare. Purtroppo, nella seconda parte di gara il Barcellona ha mostrato il suo livello. C'era una differenza in termini di qualità, tecnica, velocità di pensiero, velocità di movimento e combinazioni. Dopo la prima palla mancata ci siamo disuniti, ma non è chiaro il motivo per cui abbiamo smesso di giocare. Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo orchestrato le ripartenze, mancando sempre nell'ultimo passaggio. I giovani del Barça erano molto mobili, giocavano con grande voglia e non siamo riusciti a fermarli".