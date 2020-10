Dinamo Kiev, Lucescu: "Ho provato a smettere l'anno scorso dopo 50 anni, ma non ce l'ho fatta"

vedi letture

Intervistato da UEFA.com il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, parla della sua nuova avventura nella capitale ucraina, alla guida degli acerrimi rivali dello Shakhtar Donetsk, di cui è stato allenatore dal 2004 al 2016: "Trovo le mie motivazioni nella passione per il calcio. Ho provato a smettere l'anno scorso dopo aver lavorato senza sosta per 50 anni, ma non ce l'ho fatta. Mi sono detto che potevo dare ancora tanto, soprattutto ai giovani e sono felice di essere di nuovo al lavoro. Ciò che mi spinge a continuare è la passione. Cerco di capire le persone e di rispettare le differenze culturali, sia nel calcio che nella vita. Aver allenato in tutto il mondo come ho fatto io ti permette di confrontarti con persone e culture diverse. Impari a capire che non è solo il calcio a contare".