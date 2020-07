Dinamo Kiev, Lucescu lascia: "Grazie alla famiglia Surki per la fiducia ma non posso continuare"

Ha destato scalpore l'approdo sulla panchina della Dinamo Kiev di Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno è stato contestato dai tifosi dello Shakhtar fino a pensare alle dimissioni dal suo nuovo incarico. L'ex Inter ha confermato in un'intervista a Prosport: "Purtroppo ho deciso di rinunciare a una collaborazione con la Dynamo Kiev. Ringrazio la famiglia Surki per la fiducia riposta e la possibilità, ma non è possibile per me essere coinvolto in un'atmosfera di ostilità proveniente principalmente da questo gruppo di Ultras. Non sono mai stato un codardo, ho accettato le sfide sportive e sono prova i miei passaggi da Galatasaray a Besiktas o da Dinamo Bucarest a Rapid Bucarest, con sostenitori rivali ma corretti, che mi hanno accolto con speranza, a braccia aperte e con cui siamo riusciti a vincere titoli. Non posso accettare che i miei sostenitori agiscano contro gli interessi del club".