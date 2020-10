Domani Ajax-Liverpool, mister Ten Hag sicuro: "Klopp allena la miglior squadra del mondo"

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha presentato così in conferenza stampa il big match di Champions in programma domani contro il Liverpool: "Il Liverpool è la miglior squadra al mondo, ma noi vogliamo giocare proprio contro formazioni come questa. Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, che non potranno scendere in campo contro i Reds. Nonostante questo, abbiamo comunque una buona rosa e i nostri principi di gioco non cambieranno a prescindere dalle assenze. Voglio vedere un Ajax coraggioso contro il Liverpool, una squadra che giochi con fiducia e applichi la sua filosofia", le sue dichiarazioni alla vigilia del match casalingo con la truppa di Klopp.