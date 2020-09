Domani alle 14 la presentazione ufficiale di Pjanic: il Barça è la nuova "orchestra" dell'ex Juve

vedi letture

Miralem Pjanic sarà presentato domani come nuovo giocatore del Barcellona. L'ex Juventus, come riporta il profilo Twitter dei blaugrana, domani metterà per la prima volta piede sul prato del Camp Nou per poi parlare in conferenza alle 14 al fianco del segretario tecnico Ramon Planes.

Ecco il video-annuncio del Barça sulla presentazione del 'Pianista': "La sua squadra, la sua orchestra, Music Pjanic".