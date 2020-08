Domani Copenaghen-Istanbul Basaksehir, Okan Buruk: "Robinho non c'è, è tornato in Brasile"

vedi letture

L'allenatore dell'Istanbul Basaksehir, Okan Buruk, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani sera contro il Copenaghen: "Partiamo dalla vittoria per 1-0 dell'andata, andremo inevitabilmente in campo avvantaggiati e proveremo a segnare subito un altro gol. Allo stesso tempo, però, conosciamo bene il Copenaghen e sappiamo come giochi da squadra".

Assenze?

"Azubuike è sempre infortunato, mentre Robinho ci ha chiesto il permesso di tornare in Brasile dopo il campionato e lo ha ottenuto. Eccetto questi due, ci sono tutti".

Come affronterete il Copenaghen domani?

"Giocando per vincere, come sempre. Dobbiamo segnare ancora, non scenderemo di certo in campo per difenderci e basta".