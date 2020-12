Domani il derby di Manchester, Guardiola: "Sono in ballo tre punti, proveremo a vincere"

vedi letture

In vista del derby contro lo United, il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa: "Non è una partita a eliminazione diretta. Sono in ballo i tre punti. E' una partita importante per la qualità dell'avversario ma ci sono tanti impegni in arrivo e proveremo a vincere le nostre partite. E' molto meglio giocare all'Old Trafford o all'Etihad Stadium con i tifosi. Passo dopo passo apriremo stadi in Inghilterra, a Manchester non ancora. Ma quando i funzionari diranno che possiamo fare il passo successivo, lo faremo. E quando si sarà sistemato in tutto il mondo i tifosi torneranno".