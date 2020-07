Domani il Real Madrid può allungare sul Barça e Zidane ritrova Jovic: l'elenco dei convocati

Luka Jovic convocato dall'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane per la prima volta dopo la ripresa della Liga. L'attaccante serbo, obiettivo del Milan, per la prossima finestra di calciomercato, sarà a disposizione per il match di domani contro il Getafe, gara importantissima per i blancos che dopo il pareggio del Barça contro l'Atletico Madrid possono ora allungare a +4 in vetta alla classifica. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Courtois, Areola e Altube.

Difensori - Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo e Mendy.

Centrocampisti - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James e Isco.

Attaccanti - Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr. e Rodrygo.