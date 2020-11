Domani Inter-Real Madrid, i convocati di Zidane: solo Mariano come centravanti. C'è Hugo Duro

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha diramato le convocazioni per la sfida contro l'Inter. Come da indicazioni fuori Sergio Ramos e Benzema, in compenso c'è il canterano Hugo Duro. In avanti tanti piccoletti e il solo Mariano Diaz come centravanti.

Portieri: Courtois, Lunin, Altube.

Difensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Chust.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, Isco.

Attaccanti: Hazard, Asensio, Mariano Diaz, Vinicius, Lucas Vazquez, Rodrigo, Hugo Duro.