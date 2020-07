Domani la finale di Coppa di Germania. Bosz: "Impresa difficile ma non impossibile"

Peter Bosz potrebbe diventare il quarto allenatore olandese a vincere la Coppa di Germania (DFB-Pokal), dopo Rinus Michels, Huub Stevens e Louis van Gaal. Domani il suo Bayer Leverkusen contenderà il trofeo (che le Aspirine non vincono da 27 anni) ai cannibali del Bayern Monaco: "Potrebbe essere speciale vincere dopo Michels", ha detto riferendosi al mitico tecnico Oranje. "Un'impresa non semplice ma nemmeno impossibile. Molto dipenderà da come giocheremo. Ci proveremo, senza cambiare la nostra mentalità: abbiamo una squadra molto offensiva. Domani giocheremo secondo le nostre qualità, ma ovviamente ci aspetta un grande avversario".

Havertz ci sarà: "Kai da solo non vincerà la partita, ma può essere molto importante per noi". La stellina tedesca non ha disputato nessuna delle due partite stagionali contro la squadra di Flick.