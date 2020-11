Domani Lipsia-PSG, Nagelsmann cerca la rivincita: "Dobbiamo essere convinti della nostra forza"

Alla vigilia della delicata sfida contro il Paris Saint-Germain, Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento attraversato dal suo Lipsia e dagli avversari, che un anno fa vinsero per 3-0 nella semifinale della scorsa edizione della Champions League. Il club tedesco proverà a vendicare quella sconfitta: "Ci vuole coraggio, non è stata una lezione tattica. Dopo il gol di Marquinhos ci siamo disuniti. Queste due sconfitte consecutive sono servite da lezione. Dobbiamo essere convinti della nostra forza. Per noi non è un brutto momento, nonostante i tanti infortuni. Loro stanno messi peggio sotto questo punto di vista, ma hanno qualità. Sarebbero più forti con i giocatori che mancano, ma lo saremmo anche noi con i nostri assenti".

Su Neymar: "Ha qualità straordinarie quando difendi troppo basso. È veloce e anche per questo viene tartassato dagli avversari. Dovrebbe prenderlo come un complimento, i difensori spesso non sanno cosa fare con lui".