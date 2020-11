Domani Liverpool-Ajax, Klopp: "Siamo tesi, giocare ogni 3 giorni non aiuta. Thiago ancora out"

vedi letture

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ajax, determinante anche in ottica qualificazione. L'Atalanta sarà spettatrice interessata: "Non abbiamo abbastanza tempo per recuperare. Il recupero non è solo riposo e cura di sé stessi, ma anche libertà di pensare a quello che vuoi e non a quello che devi fare. È una situazione che ci rende tesi, non aiuta giocare ogni tre giorni".

Gli infortunati: "Henderson è ok e ci sarà. Thiago Alcantara dovrà ancora aspettare, ci vorranno alcune settimane. Keita vedremo se potrà esserci, mentre Alexander-Arnold e Shaqiri non saranno pronti per domani. Trent no ha ancora ricevuto il via libera dai medici, quindi non si allenerà con noi oggi".

I tifosi di nuovo allo stadio: "Sono felice per i 2.000 fortunati che riescono di nuovo a vivere l'emozione di guardare una partita dal vivo. Non si tratta di avere un vantaggio o uno svantaggio, è solo un bel segno e speriamo sia solo il primo passo".

Il recupero di van Dijk: "Siamo in contatto, sta andando bene ma il suo ginocchio sembra ancora malandato, anche se le condizioni sembrano buone per uno che ha subito un intervento chirurgico".