Domani Rooney ritrova il suo Manchester United: "Sarà strano, ma voglio batterlo"

Il sorteggio di FA Cup ha riservato al Derby County di Wayne Rooney il Manchester United. Domani, l'ex capitano dei Red Devils tornerà ad affrontare la squadra in cui è diventato grande, stella di prima grandezza del calcio inglese: "È sempre strano giocare da ex, ma questo è il calcio. Adoro il Manchester United e voglio che la squadra torni a vincere. Ovviamente, nei prossimi 90 o 120 minuti farò di tutto per non farlo vincere. Sarà una grande sfida per il club e per i ragazzi. Loro sono favoriti, noi dobbiamo essere bravi a restare in partita e sfruttare le occasioni".