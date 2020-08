Domani Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, Luis Castro: "Non partiamo affatto avvantaggiati"

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Europa League in programma domani col Wolfsburg (2-1 a favore all'andata): "Affronteremo un avversario forte in attacco, che ci può creare dei problemi. L'abbiamo però preparata bene, conosciamo il Wolfsburg sia come pregi che come difetti. Domani proveremo a mostrare un calcio di qualità".

Shakhtar avvantaggiato dal fatto che la Bundes si è chiusa prima del campionato ucraino?

"No, questo non è affatto un vantaggio per noi. Domani ci aspetta una battaglia in campo, non possiamo permetterci di pensare che partiamo avvantaggiati da qualcosa. Il fatto che il Wolfsburg abbia terminato il campionato prima di noi non significa davvero nulla. Noi vogliamo vincere per arrivare ai quarti di finale".