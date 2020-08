Domani Shakhtar-Wolfsburg, Glasner: "Non attaccheremo disperatamente, serve equilibrio"

Oliver Glasner, allenatore del Wolfsburg, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani contro lo Shakhtar: "Noi giochiamo sempre per vincere, questo non significa però che ci lanceremo tutti all'attacco fin dal 1' domani. Non cercheremo disperatamente di segnare due reti nei primi dieci minuti, ci servirà equilibrio. Vogliamo riprendere il cammino che abbiamo interrotto in Europa facendo un buon risultato e passando il turno".

L'andata, disputata in Ucraina, è finita 2-1 per gli arancioneri.