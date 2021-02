Domani Siviglia-Dortmund, Lopetegui: "Gara importante, non restiamo ad ammirare il paesaggio"

Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Borussia Dortmund al Sánchez-Pizjuán: "Sarà bello giocare gli ottavi di finale di Champions League e competere con una squadra che ha vinto il proprio girone e possiede uno dei migliori attacchi al mondo"

Il momento migliore della stagione: "Alla fine non si tratta di un momento, è un lavoro continuo e la squadra crede in quello che fa e lavora sodo. Quello che abbiamo fatto finora non ha valore, dobbiamo concentrarci su quello che c'è da fare. È la terza volta che il Siviglia avrà l'opportunità di giocare una partita così importante. Dobbiamo sempre guardare al passo successivo e non rimanere a guardare il paesaggio".

Gli ultimi risultati del Borussia: "I risultati contano ma hanno grande potenziale e creano tante occasioni con una qualità offensiva difficile da trovare nel calcio".

Terzic sarà sostituito da Rose nella prossima stagione: "Conosce perfettamente i suoi giocatori, il che dà loro stabilità. Non credo che la notizia avrà un'influenza negativa, a volte succede l'esatto contrario. Avranno voglia di qualificarsi ai quarti, proprio come noi. Hanno un allenatore capace e una grande squadra, giocano molto bene a calcio, ti attaccano in molti modi e sanno anche difendere".

Borussia favorito?" Vedremo cosa dirà il campo domani. Affronteremo il Borussia, una squadra costruita per vincere la Bundesliga ed essere protagonista in Champions League. Questo fa capire quali siano le capacità della rosa".

Riflettori puntati su Haaland: "Contribuirei poco a quello che è già stato detto su di lui. È uno dei fenomeni mondiali e ha un repertorio molto ampio nonostante l'età. Ma non è l'unico. Ci sono Sancho, Reyna, Reus, Brandt, Moukoko... È una squadra molto completa a livello offensivo".

Come arriva il Siviglia? "Bisogna guardare da dove veniamo. Ci siamo "riposati" cinque giorni, dopo una stagione surreale e tremendamente impegnativa. Siamo a metà. La squadra lo sa, ha la maturità giusta. Siamo concentrati, sappiamo di poter disputare una buona partita".

Lo 0-0 è un buon risultato per il ritorno? "Pensiamo solo a lavorare per ottenere un buon risultato domani, non a cosa sarebbe meglio o peggio. Dobbiamo fare una bella partita contro un avversario che ci darà molto filo da torcere".

L'adattamento di Gomez: "Il Papu sta bene, è molto più integrato adesso. È un ragazzo intelligente , con esperienza e sa giocare benissimo. Non giocava da un mese e mezzo, si allenava con le giovanili dell'Atalanta. Ora sta ritrovando forma e continuità" .