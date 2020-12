Domani Zenit-Borussia Dortmund, Favre: "Già qualificati? Ora c'è da mantenere il 1° posto"

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani sera sul campo dello Zenit e valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions: "Il fatto di essere già qualificati è importante, ma domani vogliamo vincere per chiudere al primo posto il nostro girone".

Il tecnico giallonero si è soffermato anche sulle condizioni di Reinier, reduce dal Coronavirus: "Probabilmente rientrerà in squadra giovedì, ma ci vorrà un po' di tempo prima che torni in forma", le sue parole sul talento offensivo in prestito dal Real Madrid.

Questa la classifica del Gruppo F di Champions:

B. Dortmund 10

Lazio 9

Club Brugge 7

Zenit 1