Dopo 9 mesi si rivede Karius: il portiere verso la prima presenza stagionale con l'Union

vedi letture

Loris Karius giocherà finalmente la sua prima partita con la maglia dell'Union Berlino. Questa sera, il portiere di proprietà del Liverpool sarà in campo nella sfida di Coppa di Germania contro il Paderborn e cercherà di sfruttare l'occasione. Mister Fischer non lo ha mai schierato, nonostante le prestazioni del titolare, Luthe, siano state altalenanti: Karius era stato impiegato soltanto in amichevole contro l'Hannover, a ottobre. La sua ultima partita ufficiale risale al 15 marzo, quando mantenne la porta inviolata in una sfida particolarmente accesa, quella tra il suo Besiktas e il Galatasaray.