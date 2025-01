Ufficiale Dopo Godfrey, ecco un altro colpo: Philogene lascia Emery, è un giocatore dell'Ipswich

Acquisto completato. L'Ipswich Town ha chiuso l'affare con l'Aston Villa di Unai Emery per ottenere il cartellino di Jaden Philogene, centrocampista che lascia a titolo definitivo i Villains per 20 milioni di euro. L'inglese classe 2002 ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con la squadra neopromossa in Premier League. Il ventiduenne diventa il secondo nuovo arrivo del club nella finestra di trasferimento di gennaio, dopo l'arrivo in prestito di Ben Godfrey dall'Atalanta.

Il comunicato ufficiale

"Ipswich Town è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jaden Philogene dall'Aston Villa. Il trequartista di 22 anni, che ha giocato 11 volte in Premier League questa stagione, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo a Portman Road. Proveniente dal settore giovanile dell'Aston Villa, Jaden ha trascorso periodi in prestito allo Stoke City e al Cardiff City, per poi unirsi permanentemente all'Hull City nell'estate del 2023. Ha vissuto una stagione di successo con gli Hull Tigers, segnando 12 gol in 32 presenze di campionato. Nel luglio 2024 è tornato all'Aston Villa e nell'ottobre ha debuttato in Champions League, partendo titolare contro il Bayern Monaco a Villa Park. Jaden ha anche collezionato sette presenze con tre gol segnati con l'Under 21 inglese, giocando insieme ai nuovi compagni di squadra di Town Liam Delap e Omari Hutchinson".

Le prime parole del nuovo arrivato

"Sono entusiasta di essere qui e so che ci sono ottimi giocatori nella squadra. Voglio solo giocare il più possibile. Come giocatore mi piace dribblare, combinare il gioco, e fornire gol e assist. Non vedo l'ora".