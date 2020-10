Dopo il Celtic c'è lo Sparta Praga. Che ha il campionato sospeso ed è in emergenza in rosa

Lo Sparta Praga è la prossima formazione che il Milan, che ha battuto il Celtic Glasgow all'esordio in Europa League, affronterà nella fase a gironi. I capitolini hanno esordito con il ko per 4-1 contro il Lille ma vivono una situazione certamente particolare. Il campionato ceco è infatti stato sospeso per l'emergenza Covid-19 e anche dopo la sfida contro i transalpini, il tecnico Vaclav Kotal ha detto chiaramente: "ho ringraziato i ragazzi, ci siamo preparati per quanto possibile. Abbiamo perso prima dei giocatori e poi la partita. Alcuni non giocavano da tre settimane e dietro eravamo e siamo ancora in emergenza". Sul Milan dice che "il vantaggio è ora avere una settimana per preparare la gara e credo che Plechaty e Celustka saranno disponibili". Non ci sarà invece l'ex Bologna, Krejci, espulso subito contro il Lille.