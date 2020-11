Dortmund-Bayern, i dubbi di Favre: "Solo domani capiremo se Can e Hummels ci saranno"

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è la grande classica del calcio tedesco. Una gara che ha sempre un valore speciale per i tifosi, ma che oggi, con le due compagini appaiate in vetta alla classifica con 15, assume ancor più peso. Sulla sfida si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei gallonero Lucien Favre che ha iniziato parlando della negatività di Emre Can all’ultimo test di controllo per il Covid-19: “Non so ancora se ci sarà domani. Si è allenato con la squadra per la prima volta nella giornata di ieri ma non c’è stato molto tempo. Anche per Hummels (altro giocatore in dubbio, ndr), dovremo attendere domani per capirne la disponibilità”.

Favre ha poi commentato la convocazione da parte della Nazionale maggiore degli USA di Gio Reyna: “Sapevamo che sarebbe accaduto. Ha un grande potenziale e in futuro diventerà un grandissimo giocatore”.

Spazio, infine, all’analisi del match: “Le ultime due gare contro il Bayern sono state buone anche se abbiamo perso. Per vincere domani dovremo fare una prestazione ancora migliore. Difendendo sempre in maniera ottima”.