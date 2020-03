Dortmund, Guerreiro: "Conta solo la vittoria anche se non abbiamo giocato al meglio"

Dopo l'1-0 rifilato al Friburgo, il difensore del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro ha detto: "Abbiamo cercato di non pensare alla sfida col Friburgo dell'inizio di questa stagione, dove abbiamo concesso un pareggio. Questa non è stata la nostra migliore prestazione, ma il risultato è tutto ciò che conta. Abbiamo vinto e questo è tutto ciò che chiunque ricorderà. Siamo preparati per tutti i tipi di momento e la gara di oggi non è stata facile".