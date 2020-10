Dortmund ha un campione tra le mani. È Moukoko, 15 anni, 9 gol in 3 partite con l'Under 19

Sabato si è giocato il derby della Ruhr Under 19, fra Borussia Dortmund e Schalke 04. 3-2 il finale per i gialloneri, trascinati da Youssoufa Moukoko, anni 15. E autore di una tripletta, la terza in altrettante partite fra quello che è l'equivalente del nostro campionato Primavera e la coppa. A qualche tifoso dello Schalke il ko, anche se a livello giovanile, non è andato giù e lo ha preso di mira con insulti razzisti. Una situazione tanto imbarazzante da costringere lo stesso Schalke a porre ufficialmente le proprie scuse per l'atteggiamento di qualche imbecille. In risposta, lo stesso Moukoko ha commentato via Instagram: "Sono fiero di essere nato con questo colore di pelle e sempre lo sarò". Il Borussia Dortmund intanto aspetta con impazienza il suo compleanno, che avverrà il 20 novembre. A 16 anni potrà finalmente essere inserito in Prima squadra. Al momento gli è solo concesso di allenarsi con i grandi. Che il BVB abbia già in casa il sostituto di Haaland? Fisicamente parliamo di due giocatori completamente diversi, essendo il campioncino un giocatore normolineo (179 cm) e che fa della velocità l'arma migliore. Ma i numeri sono da predestinato vero, persino più precoce del norvegese.