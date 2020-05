Dortmund, Haaland: "Ho lavorato duro in questo periodo. Non mi sorprende l'aver segnato"

Erling Braut Haaland ha parlato del suo gol subito al ritorno in campo: "Non sono lo stesso, non gioco da sette settimane. Ma ho lavorato duro e non sono sorpreso di aver segnato" ha dichiarato. Non ha perso il fiuto del gol il centravanti, salito a quota 10 gol in 9 partite di Bundesliga, un impatto semplicemente impressionante da parte del 19enne.