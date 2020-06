Dortmund, Haaland 'illegale': doppietta col Lipsia e 43 gol in 39 partite

Chi non ha puntato tutto su Erling Braut Haaland probabilmente si starà mangiando le mani, e non solo. Sorride invece il Borussia Dortmund, che probabilmente ha messo a segno un gran colpo in prospettiva: con la doppietta di oggi rifilata al Lipsia, il giovane attaccante norvegese ha messo a segno 43 gol in 39 partite. Facile calcolare la media gol, difficile digerire il numero di reti messe a segno in una singola stagione.

Impatto devastante - Tutti aspettavano il passaggio dal Salisburgo al Dortmund, per capire le vere qualità di Haaland. L'attaccante classe 2000 ci ha messo un attimo ad abituarsi: 13 gol in 14 partite di Bundesliga e 2 gol in 2 gare di Champions, che sommati agli otto con il suo vecchio club fanno 10. C'è anche un fatto curioso da quando ha vestito per la prima volta la casacca giallonera: quando ha segnato in campionato il Dortmund ha sempre vinto. Macchina da gol e talismano, ma anche una gran dose di talento.