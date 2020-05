Dortmund, Haaland non fa caso alle prese in giro dei giocatori del PSG: "Mi aiutano"

Intervistato da ESPN, l'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland è tornato a parlare della partita persa contro il Paris Saint-Germain, e delle prese in giro subite dai giocatori francesi che hanno fatto il verso della sua esultanza zen: "Penso che mi abbiano aiutato molto visto che hanno mostrato al mondo come la meditazione sia una cosa importante. Per cui li ringrazio". Sulla sua stagione al Dortmund, nella quale pur essendo arrivato a gennaio è stato capace di segnare 11 reti in 12 partite: "È stata davvero una bella partenza sin dal mio debutto e mi sono divertito molto. Cerco di migliorare ogni giorno e ora gioco con giocatori migliori rispetto a quelli che avevo a Salisburgo, con tutto il rispetto per il Salisburgo".